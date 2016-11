FOTO: To je takoj po zmagi doživela Melania Trump

Slovenka Melania Trump bo postala prva dama ZDA. Donald Trump je z veliko razliko premagal Hillary Clinton.

Čeprav so vsi nestrpno pričakovali prvi odziv zmagovalca ameriških volitev, pa so oči svetovne javnosti zdaj uprte tudi v njegovo ženo Melanio. Ko je spremljala moža na odru, kjer je predstavil svoj zmagoslavni govor, je bila videti sproščena, zadovoljna in nasmejana kot že dolgo ne.

V svojem zahvalnem govoru se je Trump najprej zahvalil staršem, bratom in sestram, šele nato pa je zahvalo namenil Melanii, potem svoji nekdanji ženi Ivani Trump in tako naprej.