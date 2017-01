FOTO: Slovenka postala prva dama ZDA, Trump: Ta dan bo zapisan v zgodovino

Dogajanje spremljamo v živo:

18.30 Naj še omenimo, da je ob začetku govora Donalda Trumpa začelo deževati. Ne glede na to je njegova prepoznavna pričeska ostala na mestu.

Le kateri utrjevalec za pričesko mislite, da uporablja on ...



Foto: Reuters

18.37 Novi predsednik ZDA zdaj že poseduje kode za nuklearno orožje. Nekateri mu jih najraje ne bi zaupali.

Donald Trump just got the nuclear codes https://t.co/lP03xb406u pic.twitter.com/ke9sQHgQoi — The Independent (@Independent) January 20, 2017

18.19 »Ameriko bomo naredili močno, bogato, ponosno, varno in ja, skupaj bomo naredili Ameriko veliko! Bog blagoslovi Ameriko!« je svoj govor zaključil Donald Trump.

18.16 »Od danes gledamo le še naprej, v prihodnost. Od danes nas vodi nova vizija. Od danes bo Amerika na prvem mestu. Vsaka odločitev bo sprejeta v korist naših delavcev, naših podjetij.«

18.13 »Delimo si eno srce, en dom in eno veličastno usodo.«

18.11 »Nikoli vas ne bom pustil na cedilu. Amerika bo začel spet zmagovati. Vrnili vam bomo službe, bogastvo, naše sanje! Zgradili bomo nove ceste, mostove, tune, po celi državi. Naše ljudi bomo spravili k delu in ponovno zgradili Ameriko. Najprej bomo gledali svoje interese. In zasijali bomo!«

18.10 »Ni pomembno, katera stranka vodi državo, ampak ali ljudje vodijo to stranko. Ta dan bo zapisan v zgodovino kot dan, ko je ljudstvo spet postalo vladar.«

18.09 »Današnja slovesnost ima poseben pomen. Ne gre samo za prenos oblasti. Gre za prenos oblasti iz Washingtona DC v vaše roke, roke ljudi.«

18.05 »Hvala vam,« je svoj govor po naštevanju predsednikov nadaljeval novi ameriški predsednik Donald Trump, ki se je zahvalil tudi ljudem.

18.00 Kot švicarska ura. Natančno ob 18.00 je Donald Trump zaprisegel in prvič so mu lahko rekli Mr. President. Nič več ni President Elect, kot pravijo čez lužo. Takoj zatem so odjeknile topovske krogle.

17.53 Nemiri ob zaprisegi Trumpa, ki divjajo ponekod, niso videti tako nedolžno ...

17.46 Barackov naslednik ima kar nekaj nasprotnikov, a tudi oboževalcev. Popolnoma nor na njega je očitno Daniel, ki se je oblekel v Trumpa.

17.44 Trump bo kmalu dobil besedo. In ko jo bo, bo menda govoril 20 minut. Kaj mislite, da bo povedal? Mimogrede, že včeraj je krožilo po medijih, da naj bi veliko večino govora pripravil sam.

17.42 Veste, kaj pomeni črka J v Donald J. Trump? Preprosto – John.

17.35 Trump se je pridružil množici. Med hojo je govoril Thank you, thank you (hvala, hvala) ... Videti je bil precej čustven. Mnogim je dal roko, nato pa poljubil ženo Melanio Trump.







17.28 Množica skandira Trump, Trump, Trump! On pa je že pripravljen, da se pojavi pred ljudmi, ki vzklikajo njegov priimek. Okoli vratu mu visi rdeča kravata.

17.25 Melania Trump bo s sinom Barronom bo spremljala zaprisego moža Donalda Trumpa.





17.21 Vojaško spremstvo za Slovenko Melanio Trump.

17.11 Obeta se nam premik. Poglejte Trumpove otroke.







17.09 Tudi poražena kandidatka na predsedniških volitvah Hilary Clinton se je pridružila gledalcem.





Prepoznate moška ob njej? Namig: oba sta bilča predsednika ...

16.51 Iz Washingtona poročajo o nemirnih protestnikih, oboroženih s kladivom. Lotili so se stavbe ameriške banke in restavracije s hitro prehrano.

Policija naj bi nasilne protestnike skušala razgnati tudi z uporabo solzivca.

Protesters smash windows of Bank of America, police moving in pic.twitter.com/lJZDQSwagB — Zoe Tillman (@ZoeTillman) January 20, 2017

Police pepper spray protester, others yell at him to stop resisting pic.twitter.com/pddhiHV6cs — Zoe Tillman (@ZoeTillman) January 20, 2017

16.46 Zlata žlica za predsednika in njegovo družbo? Poglejte ta prestižni pogrinjek, ki čaka, da se ga umaže ...



Foto: AP

16.43 Ni pa za Donalda Trumpa te dni vse lepo. Živce mu parajo zvezdniki. Po Meryl Streep, ki se ga je sicer brez imenovanja lotili na odru, ga imajo v zobeh mnogi drugi. Vas zanika, kdo vse? Preberite na povezavi .

16.30 Ste vedeli, da je Melania Trump skoraj sedem let mlajša od do zdajšnje prve dame Michelle Obama? Slovenka je rojena 26. aprila 1970, Obamova pa 17. januarja 1964.



Foto: AP

16.26 Kaj je v škatli, se sprašujejo mnogi. Daily Mail poroča, da naj bi bilo darilo za Obamovo ženo iz dobro znanega draguljarja Tiffany.



Foto: Reuters



Foto: AP

16.14 Preštejte, kolikorat se je Donald Trump dotaknil Michelle Obama. Zdi se, da se tudi on rad dotika ljudi, kot se jih Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije ... Če se ne spomnite, potem sledite VIDEO: Juncker Cerarja presenetil od zadaj , VIDEO: Navihani Juncker je takole »klofnil« predsednika vlade pa tudi Če nisi za Ciprasa, si pa na prangerju .

President Obama and First Lady Michelle Obama welcome President-elect Trump and future First Lady Melania Trump to the White House. pic.twitter.com/umxRiHtnL0 — ABC News (@ABC) January 20, 2017

16.08 Niso pa vsi navdušeni nad slovesnostjo oziroma nad novim predsednikom. Potekajo tudi protesti protui Donaldu Trumpu.

Blue Lives Matter and Trump signs burned at anti-Trump rally.pic.twitter.com/o6uy04AZ4X — Breaking911 (@Breaking911) January 20, 2017

16.03 Britanski Independent poroča, da naj bi si Trumpova ekipa želela prave vojašje parade, v stilu, ki se ga ne bi sramovala niti Severna Koreja. S tanki, orožjem in podobna. Vojska naj bi to zavrnila.

15.59 Nekoliko neroden trenutek za Michelle Obama. Slovenka je prvi dami v odhodu izročila darilo, ta pa ni vedela, kaj bi z njim.

That awkward moment when you don't know what to do with your gift pic.twitter.com/D7sSJIpodQ — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 January 2017

15.57 Melanio nekateri tuji mediji primerjajo z nekdanjo prvo damo Jacquline Kennedy. Spodaj je fotografija iz leta 1961. Kaj menite vi?

15.52 Ste že videli Slovenko Melanio? Oblekel jo je Ralph Lauren.





Foto: AP

15.49 Vas zanima, kaj bo predsenik ob zaprisegi izjavil? Poglejte spodnji video.

15.37 Barack Obama, ki preživlja svoje zadnje minute v Beli hiši, pozdravlja medije. Prek twitterja se je ljudstvu zahvalil, da ga je lahko vodil.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017



Foto: AP

15.30 Mnogo ljudi na kraju že čaka na prihod Donalda Trumpa. Zaprisega se bo sicer zgodila okoli 18. ure po našem času ali okoli poldneva po njihovem.



Foto: AP

15.27 Američani bodo danes dobili novega predsednika. To mesto bo zasedel Donald Trump, ki je po hudi kampanji, polni vzponov in padcev, premagal Hillary Clinton, ženo nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona.