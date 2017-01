VIDEO: Zvezdniki proti Trumpu, poglejte, kaj je storil znani igralec

Donald Trump je s svojo družino v četrtek priletel v Washington z vojaškim letalom, ki bo od danes naprej z njim na krovu nosilo ime Air Force One. Zvečer je sledil koncert pri Lincolnovem spomeniku na koncu travnika National Mall, kjer je med drugim zapel kantri glasbenik Toby Keith, filmski igralec Jon Voight pa je izjavil, da je Trump zmagal ob božji pomoči.

Dejstvo pa je, da je Voight, sicer oče igralke Angeline Jolie, eden redkih zvezdnikov, ki Trumpa podpirajo. Medtem ko je Trump užival v koncertu, ki je bil posvečen njemu, so se v New Yorku zbrali protestniki, med njimi številna zveneča imena iz sveta znanih. Sally Field, Cher, Julianne Moore, Marisa Tomei, Chirlane McCray, Rosie Perez, Natalie Merchant, Robert De Niro, Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Michael Moore, Reverend Al Sharpton in newyorški župan Bill de Blasio so bili le nekateri izmed navzočih, ki so nagovorili množico in, milo rečeno, udrihali po novem ameriškem predsedniku.

De Niro je Trumpa označil za slab ameriški in newyorški primer, Alec Baldwin pa je šel celo tako daleč, da si je drznil oponašati Trumpa, kar je do solz nasmejalo množico. »Ti ljudje so sramota, toda še obstaja upanje. Trump in Pence mislita, da boste pokleknili. Toda ena stvar drži kot pribita: Newyorčani nikoli ne pokleknejo,« je povedal med drugim.

Na posnetku si lahko ogledate, kako se je znani igralec norčeval iz najslavnejšega slovenskega zeta.