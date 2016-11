Razburjeno nad ministra: »Delavci na minimalcu, ta drhal se pa k****!«

Na ministrstvo smo naslovili naslednja vprašanja: Spoštovani, bralec nas je obvestil, da je bil minister Koprivnikar včeraj (v nedeljo, 6. novembra, op.p.) v Škofji Loki opažen s črno limuzino BMW.

Zanima nas:

– Ali gre za ministrov zasebni ali službeni avtomobil?

– Če gre za službeno vozilo, kaj se je zgodilo z belim karavanom,

s katerim se je minister vozil doslej?

– Ali drži, da je minister prevažal tudi člane svoje glasbene zasedbe? Odgovore potrebujemo do 12. ure. Hvala in lep pozdrav! Pojasnila so strnili takole: Pozdravljeni, minister Koprivnikar je bil včeraj dvakrat v Škofji Loki in enkrat v

Ljubljani s službenim vozilom, večinoma zaradi delovnih obveznosti. Vedno

je vozil sam in nikogar ni prevažal. Kot smo že pojasnili, ima pogodbo za uporabo službenega vozila v zasebne namene, po kateri plačuje nekaj več kot 300 EUR mesečne bonitete. Beli BMW, ki ga običajno minister uporablja, so v petek zadržali na servisu.