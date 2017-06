VIDEO: Število žrtev teroristov naraslo, umirali tudi turisti

LONDON – Po krvavi noči v britanski prestolnici je policija pravkar sporočila, da je umrla še ena žrtev teroristov. Število mrtvih se je povzpelo na sedem, v bolnišnicah po vseh Londonu pa je 48 ljudi, med katerimi naj bi jih bilo več v kritičnem stanju.

Policija je ubila tudi tri napadalce, ki so svoj krvavi pohod v topli poletni noči, ko je bilo središče mesta polno ljudi, začeli na Londonskem mostu in ga nadaljevali z zabadanjem ljudi po ulici. Vdirali so v lokale in z noži napadali obiskovalce .

Britanski mediji poročajo, da so med žrtvami tudi turisti, po prvih podatkih naj bi bila med njimi dva avstralska državljana.

Po prvih podatkih med žrtvami ni slovenskih državljanov, veleposlaništvo v Londonu pa je prek twitterja sporočilo kontakte, kamor se lahko obrnete.

Dodatne informacije v zvezi z #LondonAttacks: angleški varnostni organi + 44 (0)20 7158 0197, dežurna št. veleposlaništva + 44 771 362 80 96 — MFA SLOVENIA (@MZZRS) June 4, 2017

Tako so ponoči ljudje bežali po ulicah Londona.