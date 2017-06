VIDEO: Nočna groza: teroristi vstopali v lokale in zabadali ljudi

LONDON – Komaj je britanska oblast po napadu v Manchestru znižala stopnjo ogroženosti pred napadi z najvišje na samo eno nižje, že se je sinočnja poletna noč v Londonu sprevrgla v krvavo teroristično klanje . Mrtvi so vsi trije napadalci, a ubili so šest ljudi, 48 so jih morali reševalci prepeljati v bolnišnice po mestu.

Teroristi so tokrat napadli v srcu mesta, kjer se je v poletnem večeru trlo ljudi. Z belim kombijem so zapeljali v množico na Londonskem mostu. Potem naj bi po izpovedih očividcev voznik stopil iz vozila in z nožem zabodel nekaj ljudi.

Očividec je opisal svojo nemoč, ko je na Londonskem mostu opisoval krvavi napad, ki so ga izvrševali trije napadalci. Napadalci so krvavo pot nadaljevali po mestu, vstopali v lokale in zabadali ljudi. Neko dekle naj bi zabodli kar desetkrat. Čeprav je sledil napadalcem, napadenim ni mogel pomagati. Napasti so poskušali tudi njega, pravi.

Policija naj bi po poročanju BBC v osmih minutah po začetku napada ubila vse tri napadalce.

Oblast je stopnjo ogroženosti pred napadi spet dvignila na najvišjo. To je tretji teroristični napad v Veliki Britaniji letos, a prvi, v katerem je bilo udeleženih več napadalcev.