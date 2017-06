London pretresel novi teroristični napad: številni mrtvi in ranjeni

LONDON – London se prebuja v krvavo jutro. V središču mesta, na Londonskem mostu, je neznanec sredi noči s pajdaši v kombiju zapeljal v pešce, ki so zapuščali restavracije in nočne klube. Nato je voznik izstopil, potegnil nož in začel krvavi pohodom na mimoidoče. Umrlo je šest ljudi, v bolnišnice pa so jih sprejeli vsaj 20.

Foto: Reuters

Policija je tri napadalce ubila na trgu Borough. Hitro posredovanje oboroženih mož je preprečilo večjo tragedijo, saj so se policisti odzvali v zgolj nekaj minut po napadu. Sprva se je zdelo, da imajo napadalci opasane samomorilske jopiče. Če to drži, jim k sreči ni uspelo detonirati nobenega, sicer bi bilo število mrtvih še večje.

Panika sredi noči

Priče so povedale, da je po napadu zavladala panika. »Tekli so in z noži klali vse naokoli,« je povedal Londončan. Ranjene so prepeljali v šest različnih bolnišnic.

Londonski župan Sadiq Khan je napad že označil za dejanje strahopetnežev. Prebivalci osrednjega Londona pa so se takoj organizirali in sredi noči prek twitterja tavajočim in šokiranim ljudem ponudili streho nad glavo.

At least 6 victims were killed in the London terror attack, a police official says. 3 attackers were also killed https://t.co/iHRHzgrVTf pic.twitter.com/5KhQtm9aKD — CNN (@CNN) June 4, 2017

And the military band plays... London bridge is falling down... It's time to take these warnings which are no longer "early" — Col Kaushik Sircar (@SircarKaushik) June 4, 2017

