FOTO: To je hotel, ki ga je zasul snežni plaz

ABRUCI – To so fotografije s snegom zasutega hotela, v katerem je ujetih 27 oseb. Fotografije je na twitterju objavil center za reševanje. Več kot 11 ur se že poskušajo prebiti do hotela, ki ga je po včerajšnjih potresnih sunkih zasul snežni plaz.

Iz zasutega hotela so reševalci prejeli sporočilo. Kaj je bilo v njem zapisano, preverite tukaj.

Preverjamo, ali so morda med ujetimi v hotelu tudi Slovenci .

(19gen-9:00) Drago54 sulla verticale #HotelRigopiano. Soccorso in atto pic.twitter.com/udCEEQlcPt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 January 2017

(19gen-8:30) #HotelRigopiano, Drago54 sta calando ora squadre soccorso #vigilidelfuoco con verricello su obiettivo pic.twitter.com/LQAhSRaSES — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 January 2017

#Terremoto #maltempo, #vigilidelfuoco al lavoro con mezzi apri pista per raggiungere un anziano a Terracino di #Accumoli pic.twitter.com/j6yg1TLlTE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 January 2017