Na MZZ še čakajo na informacijo, ali so bili v hotelu Slovenci

ABRUCI, LJUBLJANA – »Za zdaj še nimamo nobenih informacij. Naše veleposlaništvo je v stiku s kriznim centrom, a povratnih informacij še nimamo, ker za zdaj še ni znana nacionalnost ujetih,« so pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Pokopal jih je sneg

»Reševalna akcija še poteka in je zelo zapletena, saj gre za težko dostopno območje,« so še pojasnili. Povratne informacije o nacionalnosti ujetih v hotelu, ki ga je zasul snežni plaz, teh naj bi bilo po do zdaj znanih podatkih 27, pa na MZZ pričakujejo čez dan.

Odzivov ni

Snežni plaz, ki se je sprožil po potresnih sunkih, je pod seboj pokopal hotel s štirimi zvezdicami Rigopiano. V notranjosti hotela naj bi ostalo 20 turistov, od tega dva otroka, in sedem zaposlenih. Reševalne ekipe, ki naj bi se končno prebile do hotela, s terena poročajo, da jim za zdaj odzivov iz hotela ni uspelo dobiti.

