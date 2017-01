SMS iz zasutega hotela: Pomagajte nam, od mraza bomo umrli

ABRUCI – Plaz snega je pod seboj pokopal hotel na gori Gran Sasso d’Italia, ki se nahaja na območju Abrucija, poroča Corriere della Sera. Dve osebi jim je uspelo rešiti, a 27 jih še vedno ostaja ujetih v hotelu.

Ujeti pošiljajo celo sporočila in prosijo za pomoč. »Pomagajte nam, od mraza bomo umrli,« se glasi eno od njih.

Na ministrstvu za zunanje zadeve še preverjamo, ali so med ujetimi tudi državljani Slovenije.

Od 27 ujetih v hotelu je 20 gostov, od tega dva otroka, ostali pa so uslužbenci. Dva moška, ki so ju rešili, sta se v času, ko se je na hotel zrušil plaz, nahajala zunaj in gledala, kako drvi plaz.

Plaz po potresu

Zaradi ekstremnih razmer – snežna odeja je visoka med tremi in štirimi metri, na cesto so se porušila številna drevesa, med snegom so tudi skale – je reševanje oteženo. Plaz se je sprožil po nizu številnih potresov, ki so jih zabeležili včeraj.

Kuhar, ki je v trenutku zasutja zunaj kadil, je še dejal, da je plaz prekril večji del hotela. Reševalci do hotela niso mogli z avtomobili, temveč le s smučmi. Da je vse skupaj še težje, pa reševanje otežuje tudi sneženje.