Denisa (3) napila z rakijo in tabletami, potem ga je zadavila

PULJ – O srhljivem umoru v Pulju, kjer je Chiara Pašić zadavila svojega sina Denisa (3), prihajajo na dan nove podrobnosti. Mama naj bi fantka napila z alkoholom in tabletami, da bi zaspal, a se je fant zbudil. Potem ga je zadavila. Tako je hrvaškim medijem razložil nek Chiarin znanec, glasbenik in aktivist Kristijan iz Pulja.

Po rakiji in tabletah naj bi fantek padel v nezavest, a se kmalu zbudil. Ko se je zbudil, naj bi mati vprašala: »Še vedno si živ?« Denis pa naj bi odgovoril: »Mama, kaj bom umrl?« Takrat naj bi ona izgubila nadzor ter ga začela daviti. Triletniku ni bilo pomoči.

Spomnimo, mati je skupaj z neko najstnico osumljena umora in je trenutno v priporu. Centru za socialno delo naj bi bilo njeno ravnanje s sinom znano. Medtem so Denisa v četrtek pokopali v prerani grob; njegov oče je trupelce položil v grob v spremstvu policije. Iz zapora so mu namreč dovolili na pogreb.