Spregovorila Denisova babica: Vsi smo krivi za njegovo smrt

PULJ – Po šokantni novici iz Pulja, kjer je Chiara Pašić umorila svojega sina Denisa (3), se je zdaj oglasila še dečkova babica. Za HRT je povedala svojo stran strašne zgodbe in priznala, da so za tragedijo po malem krivi vsi vpleteni.

»Vsi smo krivi, vsi smo zatajili, saj nismo znali brati med vrsticami. Rada bi samo še nekaj: da ta smrt ne bi bila zaman,« je dejala Rita Rojnić, ki sicer skrbi še za 14-letno Chiarino hčer. Rita pravi, da sta s hčerjo še nekaj ur pred brutalnim zločinom govorili in da prav nič ni kazalo na to, da se bo zgodilo nekaj tako strašnega. »Rekla je, da sta večerjala, da ga bo okopala in pospremila v posteljo, vse je bilo kot običajno,« je povedala, hkrati pa priznala, da jo je za vnuka ves čas po malem skrbelo. »Vedno sem se bala, da bo malega zaklenila v stanovanje in kam odšla, na kaj takega pa seveda nisem niti pomislila,« je dodala.

Psihične težave od najstniških let

Chiara je po njenih besedah od 15. leta naprej imela psihične težave, ki so se kazale zlasti v nenehnih lažeh in številnih seksualnih zvezah. Še kot mladoletna je rodila hčer, ki danes živi z babico, njeno psihično nestabilnost pa so večkrat potrdili. Ko bi morala leta 2011 na zdravljenje, je raje odšla v BiH, lani pa se je od tam v Pulj vrnila s takrat dveletnim Denisom.

Dejala je še, da je center za socialno delo večkrat zaprosila za pomoč, vendar niso naredili ničesar, češ da za to niso imeli podlage. »Peče me vest, nisem pomislila, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Nisem je še obiskala, nimam poguma, da bi jo pogledala v oči in objela,« je dodala. Kot veliko napako centra za socialno delo je izpostavila tudi dejstvo, da je od tam še vedno niso poklicali in povprašali, kako se počuti Chiarina hči. »Deklica se težko spopada s tem, da ji je mama ubila brata. Strta je. Nihče ni poklical in ponudil psihološke pomoči,« je sklenila ogorčena Rita.