Ubila sina, ker ji je bil v napoto pri seksu

PULJ – Potem ko so v plitvini v luki Mandrač našli mrtvega malega Denisa in ugotovili, da je bil zadavljen, grozovitega umora pa osumili njegovo mamo Chiaro Rojnić, prihajajo na dan še srhljivejše podrobnosti. Kriminalisti so sicer že takoj, ko so začeli iskati triletnika, ugotovili, da so okoliščine izginotja zelo čudne. Dvaintridesetletna mati se je namreč na policiji pojavila šele opolnoči, šest ur potem, ko naj bi njen sinček izginil iz parka, kjer naj bi se igral z drugimi otroki. Ko pa jih je naslednje jutro sama pripeljala do zapuščenega dela Pulja, kjer so v plitvini zagledali negibnega otročička, je bilo takoj jasno, da ni šlo za izginotje, ampak za umor.



Fantka zadavila in odvrgla



Nadvse srhljive razsežnosti tega grozovitega dejanja so se pokazale nekaj dni po prijetju Rojnićeve in še dveh oseb, ena je 14-letna odvisnica od droge, ki je živela v puljskem Domu za prevzgojo otrok in mladine. Istrska policijska uprava je potrdila, da naj bi osumljenki fantka umorili v stanovanju Rojnićeve, potem pa naj bi ga odpeljali v Mandrač in ga odvrgli v plitvo vodo. Pri krutem dejanju naj bi jima pomagal 29-letni moški, ki je osumljen pomoči in prikrivanja umora. Izvedelo se je še, da se je Chiara prodajala za denar, pri tem pa naj bi ji bil sinček v tako veliko napoto, da se ga je znebila. Menda naj bi hotela odpotovati v Makedonijo, in ni vedela, kam z njim. Takrat se je po vsej verjetnosti odločila za najbolj kruto rešitev. Dečkov oče je po neuradnih informacijah v zaporu v Bosni in Hercegovini.



Otroka je zatajila



Ko se je razvedelo za ime osumljenke, so se začela vrstiti pričevanja posameznikov, ki so jo prepoznali. Tako so v Jutarnjem listu objavili pripoved moškega, ki je z njo komuniciral prek spletnega portala za stike badoo: »Kar srh me je spreletel, ko sem zagledal njeno sliko v medijih. Podrobnosti najinih spletnih pogovorov bom zadržal zase, lahko pa povem, da je bila nabita s seksualno strastjo. Med drugim mi je povedala, da si želi poznanstev in zvez z od 21 do 35 let starimi moškimi in da je odprta za nove izkušnje. Otroka sploh ni omenila.«



Neki drug moški, ki je bil tik pred tem, da se s Chiaro dobi tudi v živo, je še povedal, da je znala vzbuditi zanimanje pri moških s svojimi fotografijami, na katerih je pozirala z izpostavljenimi deli telesa, kot so prsi, noge in zadnjica. »Chiara ima posebno mapo na spletu, dostop do teh fotografij pa imajo samo tisti, ki jih izbere ona,« je še dejal.



Sebična in brezčutna mati



Mati iz pekla, kot jo imenujejo, je sprožila veliko sovraštvo hrvaške javnosti. Tako ji tisoči na njen profil na facebooku sporočajo, naj se cvre v peklu in naj dolgo umira v strašnih mukah. »Otrok ti je bil v napoto zaradi seksa. Ko boš umrla, te bom našel, in tudi v zemlji ne boš imela miru. Prekleti stvor, ne zaslužiš si biti človek! Prekleta kurba, zakaj nisi raje ubila sebe? Denis, počivaj v miru,« je samo delček tega, kaj si o morilski materi mislijo sodržavljani. Jezo so usmerili še proti institucijam, predvsem proti odgovornemu centru za socialno delo, ki v Chiari ni pravočasno prepoznal morilke in ji odvzel otroka, pa tudi proti sosedom, ki so po umoru povedali, da so v stanovanju večkrat slišali otročičkov jok, vendar niso reagirali.



Oglasil pa se je tudi ugledni psihiater prof. dr. Borben Uglešić, ki je po tem, kar je o njej znano iz medijev, ocenil, da ni duševna bolnica in da duševna bolezen ni razlog za kruti umor. »Gre za velik primitivizem in skrb vzbujajoči egoizem. Je povsem brezčutna ženska, ki do svojega otroka sploh ne čuti nobene ljubezni. Njeno dejanje kaže, da je bila zelo sebična.« Izvedelo se je še, da ima še dva otroka, ki ju je rodila, ko je hodila na srednjo šolo v Pulju, da pa nikoli ni skrbela za njiju in ju je prepustila svoji materi. Zdaj je v priporu, grozi ji do 40 let ječe.