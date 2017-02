VIDEO: Posnetek s kraja brutalnega pretepa: to je slovenska hiša groze

ZAGREB, KRŠKO – Obračun, ki se je končal s smrtjo 26-letnega Andreja , močno odmeva tudi na Hrvaškem. Tudi tamkajšnja javnost je zgrožena nad dogajanjem, ki pretresa Slovenijo in sproža številna vprašanja.

In kako so o tem poročali Hrvati? V Podbočju sta dva mladeniča v živo prenašala, kako pretepata 26-letnika, so kratko in jedrnato sprva zapisali pri spletnem portalu 24sata. Bili pa so tudi na kraju in v živo poročali od tam – s komentarji, kako in kaj se je tam usodne noči dogajalo.

