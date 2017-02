Policija: obvestili so nas, da ima 26-letnik s posnetka prerezan vrat

NOVO MESTO – Včeraj malo po 3. uri je bila policija obveščena, da prek socialnega omrežja spremljajo nasilje, žrtev pa naj bi imela prerezan vrat.

S posnetka, ki naj bi ga bil ustvaril storilec dejanja, so ugotovili lastnika in z zbiranjem obvestil še lokacijo dogajanja. V eni uri so bili policisti in reševalci na kraju zločina, pojasnjuje Matjaž Štern, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto. Tam so našli ležati mlajšega moškega, v bližini pa so izsledili še dve osebi. Žrtev je bila močno poškodovana po vsem obrazu, po glavi pa okrvavljena. Najprej so ga oskrbeli v bolnišnici v Novem mestu, potem pa naprej v UKC Ljubljana.

Štern: Nož pri pretepu ni bil uporabljen. Žrtev ima poškodbe in podplutbe po vsem telesu. O motivu v tej fazi težko govorimo. Bilo so prijatelji, znanci. Bo pa verjetno kazenski postopek pokazal, v kakšnem stanju so bili v tistem času in zakaj je prišlo do tako brutalnega nasilja. Alkohol je policija pri storilcu potrdila. Ali so bile prisotne še druge substance, še ne vedo.

Na kraju zločina sta bila zalotena moška, stara 20 in 29 let (za starejšega je bilo podanih več kazenskih ovadb zaradi sumov kaznivih premoženjskih dejanj), ki so ju pridržali in ju bodo zaradi utemeljenega suma posebno hude poškodbe prepeljali pred preiskovalnega sodnika v Krškem. Za dejanje, ki sta ga zagrešila, je zagrožena kazen do 10 let zapora.

»Radi bi poudarili, da je razkritju dejanja botrovalo predvsem prisebno in odgovorno ravnanje uporabnikov družabnih omrežij, ki so to prijavili. Vsem se zahvaljujemo.« Policija

V preiskavi so ugotovili, da so se ponoči družili v bližini kraja storitve kaznivega dejanja. Med oškodovanim in osumljenim je prišlo do verbalnega, potem še do fizičnega obračunavanja. Žrtev naj bi bila najprej odšla s kolesom, a se je kasneje vrnila. Verbalni spor se je nadaljeval, potem pa je prišlo do brutalnega obračunavanja, v katerem je sodelovala še tretja oseba.

Policija ima glede sumljivih posnetkov, kot je bil ta, take pristojnosti, kot jih ima vsaka fizična oseba. Od ponudnikov je odvisno, kako hitro bo to izpeljal. Po naši oceni se je na naše zaprosilo ponudnik odzval relativno hitro.

»Stanje poškodovanega je zelo resno in se še vedno borijo za njegovo življenje,« je še povedal Štern.

Policija: Blokada je bila realizirana relativno hitro

Policija obsoja objavo in razširjanje tega posnetka. Zadnji dogodek na območju Novega mesta je pokazal, da tudi javnost obsoja objavljanje takšnih dejanj. V zvezi s tem je pomembno poudariti, da je policija v konkretnem primeru poslala zahtevo na ponudnika informacijske storitve za blokado, ki pa je bila realizirana v popoldanskem času. Vsi uporabniki imajo sicer možnost, da sami podajo zahtevek za umik. In posamezniki lahko največ sami naredijo, pravi Boštjan Lindav, pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije GPU.

Policija nima moči umakniti posnetek, lahko pa ponudnik. Stori lahko samo tisto, kar dopuščajo pooblastila, pravijo na policiji.

