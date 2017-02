FOTO: Pred usodnimi udarci klical brata na pomoč

ŠENTJERNEJ, PODBOČJE – Jože Cekuta, 60-letnik iz Vrhpolja pri Šentjerneju, se je molče prestopal po dvorišču hiše na Trdinovi v Šentjerneju. Njegov sin Andrej se je tedaj namreč še vedno boril za življenje v ljubljanskem kliničnem centru. »Nekaj pred poldnevom so mi prišli povedat, da so napadli sina, najprej sem to izvedel v naselju, potem so prišli še policisti. Nisem mogel gledati, kaj so počeli s sinom. Le nekaj sekund sem videl,« je tiho pripomnil.



Prehudo je bilo gledati, kako se je storilec zverinsko spravil nad 26-letnika, ga kljub ječanju mučil, že nezavestnega brcal in iz njega tolkel življenjsko moč in energijo, in to pred očmi vse države, celo z neposrednim prenosom na facebooku. Jože se je še istega dne s sinom Dejanom odpravil v Ljubljano, pogled na Andreja, ki je nezavesten v cevkah in obkrožen z aparaturami ležal neprepoznaven, saj je imel zaradi poškodbe možganov glavo močno otečeno, je bil grozljiv. Po obisku pretepenega sina se je vrnil na Trdinovo v Šentjernej, v romsko naselje, saj zadnja tri leta biva pri družini Gorazda Jurkoviča. »Jože nam pomaga, sploh če je treba kaj zidariti,« pripomni Gorazd, ob našem obisku pa se je pri njem kmalu zbralo precej Romov iz naselja. Močno jih je pretresel posnetek mučenja. In ob tem izvemo, da je Andrej tiste noči še klical Dejana, ki si seveda niti v sanjah ni mislil, kaj preživlja brat, niti tega ni slutil, da je bil to zagotovo obupan klic na pomoč. Tudi Andrej je nekaj časa živel pri Jurkovičevih in v naselju vedo o njem povedati vse najlepše: »Andrejček je bil zelo prijazen, vedno pripravljen prijeti za vsako delo. Če si potreboval pomoč, se je vedno odzval. Nikoli ni bil nasilen. Radi smo ga imeli, ko je še živel tu.« In sprašujejo se, kako dolgo so se izživljali nad njim in kaj vse so še počeli z njim.

