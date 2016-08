Previdno! Še dve prometni nesreči, zaprti dve regionalni cesti!

TREBNJE – Črna sobota na slovenskih cestah se nadaljuje. Po poročanju prometnoinformacijskega centra Dars sta trenutno zaprti kar dve cesti na Dolenjskem.

Zaradi prometnih nesreč sta na Dolenjskem zaprti cesti Trebnje–Ivančna Gorica med Velikim Gabrom in Cesto ter med Metliko in Črnomljem pri Otoku. Obvozi so na obeh odsekih možni po lokalnih cestah.

Na slovenskih cestah so danes ugasnila že tri življenja. Nekaj po drugi uri zjutraj sta v nesreči ob Soči umrla 24-letni voznik in 30-letna voznica, šest ur kasneje pa v Prekmurju 60-letni kolesar.

Prometni nesreči sta dopoldne dvakrat zaprli štajersko avtocesto. Najprej v smeri proti Mariboru, nato pa je proti Ljubljani prišlo še do naleta več vozil, kar je za več ur ustavilo promet in povzročilo zastoje tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, kjer je potekal obvoz.