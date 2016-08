FOTO: Tragedija na cesti vzela življenji 24-letnika in 30-letnice

PLAVE – Operativnokomunikacijski center je na spletni strani policije objavil podrobnosti cestne tragedije, v kateri sta zgodaj ugasnili dve življenji.

Zapisali so, da se je danes ob 2.10 na glavni cesti Solkan–Plave na območju upravne enote Nova Gorica zgodila prometna nesreča, v kateri sta dve osebi umrli, tri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Kot so zapisali, je 30-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Solkana proti Plavam in začela prehitevati osebni avtomobil, ki ga je vozil 66-letni voznik. V tem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 24-letni voznik osebnega avtomobila. Med voziloma je prišlo do silovitega trčenja. Motor vozila 24-letnega voznika je zaradi trčenja odtrgalo in vrglo v prednji del osebnega avtomobila 66-letnega voznika.



30-letna voznica in 24-letni voznik sta na kraju nesreče umrla, preostali trije udeleženci prometne nesreče pa so bili lažje poškodovani.

O razdejanju, ki je za šest ur zaprlo cesto, pričajo tudi posnetki, ki so jih tri ure po tragediji posneli novogoriški gasilci.