FOTO: Usodno jutranje kolesarjenje, umrl naj bi bil Franc Novak

LIPOVCI – Zjutraj je na cesti ugasnilo življenje kolesarja. Po naših informacijah je življenje izgubil Franc Novak iz bližnjih Bratoncev.

Tako je ugotovitve policijske preiskave povzel Mojmir Zelko, komandir postaje PP: »Dne 27. 8. 2016 ob 8.20 je v Lipovcih pri silosih na traktorski oz. kolesarski stezi ob regionalni cesti Murska Sobota–Beltinci prišlo do prometne nesreče IV. kategorije med 32-letnim voznikom traktorja s priklopnikom in kolesarjem v trenutku, ko je voznik traktorja prehiteval kolesarja. Kolesar svoje vožnje ni prilagodil svojim sposobnostim, zaradi česar je izgubil oblast nad kolesom in padel pod priklopno vozilo traktorja. 60-letni kolesar je na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl.«

To je sedma žrtev na pomurskih cestah v letu 2016.