Neuradno: pretepeni A. C. (26) je umrl

Novomeška policija je o dogodku, ki je pretresel Slovenijo, razkrila, da so osumljenca našli eno uro po prvi prijavi. Foto: Nada Černič Cvetanovski

LJUBLJANA – Po neuradnih, a zanesljivih informacijah je 26-letni A. C., ki je bil včeraj brutalno pretepen v Podbočju pri Krškem, preminil, poroča 24ur.

Pri Policijski upravi (PU) Novo mesto, kjer so danes predstavili prve ugotovitve nedavnega, na družbenem omrežju prenašanega pretepa pri Podbočju, sicer motiva tega napada na 26-letnega moškega še niso ugotovili. Za zdaj so ugotovili, da je do pretepa prišlo zaradi verbalnega spora ob popivanju.

Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern je na današnji novinarski konferenci povedal, da sta bila v ponedeljek prijeta osumljenca napada, stara 20 in 29 let, alkoholizirana. Pri pretepu, ki sta ga neposredno prenašala na družbenem omrežju, pa nista uporabila kakšnih predmetov ali orožja.

Oba sta pridržana in ju bodo še danes privedli pred preiskovalnega sodnika v Krškem. Osumljenega 29-letnika je policija že večkrat obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj zoper premoženje in telo. Zaradi tokratnega nasilja mu grozi eno- do desetletna zaporna kazen.

