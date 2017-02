FOTO: Umiral pred očmi Slovenije

PODBOČJE – »To ne more biti človek, to je zver,« so ob ogledu grozljivega in pretresljivega videoposnetka, ki kaže napol mrtvega pretepenega človeka in ga je na svojem profilu na facebooku objavil storilec sam, komentirali ljudje. Posnetek 26-letnega moškega, ki je po pretepu nezavesten ležal na tleh, je na svojem profilu objavil 20-letni Aleš Olovec, ki je nekoč živel v hribovski vasici Brlog pri Podbočju, zdaj pa s svojo materjo živi v kraju Zavode pri Podbočju, v hiši, ki jima jo je dal v uporabo tamkajšnji župnik.



Posnetek, ki si ga je včeraj ogledalo več kot 200.000 obiskovalcev in ki kljub opozorilu in zahtevi Policijske uprave Krško do poznih popoldanskih ur še ni bil umaknjen s spleta, so si ogledovali tudi osnovnošolci. Ena od mater iz Šentjerneja, od koder je zverinsko mučena žrtev, ki je zaradi poškodb v smrtni nevarnosti, je povedala, da je otrok prišel iz šole šokiran, saj se tega dne šolarji niso pogovarjali o ničemer drugem kot o tem.

Videoposnetek je nastal ponoči. Na njem se vidi, kako oseba, za katero pozneje razberemo, da je Aleš Olovec, na kraj zločina vodi drugo osebo, za katero s posnetka razberemo, da je Martin, po naših informacijah gre za Martina Kovača, da bi posnela hudo pretepenega in nezavestnega moškega. To naj bi bil po naših podatkih 26-letni Andrej Cekuta z Vrhpolja pri Šentjerneju.

