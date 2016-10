Kmetica Nastja: Ko je šlo za seks, smo bile na prvem mestu

Nazadnje je šov Kmetija: Nov začetek zapustila Štajerka Nastja Kočunik. Domov jo je poslala novinka Zara, ki je očitno ubrala precej dobro taktiko. Potem ko je na glas govorila, da se boji dvoboja v moči, se je na koncu izkazalo, da je prav v tem izredno močna. Nastja se v resničnem svetu druži s sotekmovalko Heleno, ki jo je domov poslala bolezen, dobiva pa tudi že poslovne ponudbe.

Kakšni so bili prvi občutki po prihodu domov, kako vas je sprejela družina?



Doma so me zelo lepo sprejeli, vesela sem tudi, da se je izteklo tako, kot se je. Prikazali so me lepo. V šov sem namreč šla, da bi morda dobila kaj več možnosti za službo, in v bistvu se mi sanje že uresničujejo. Dobila sem že kar nekaj ponudb.



Na katerem področju pa?



Na vzgojiteljskem področju še žal ne, sem pa veliko ponudb dobila iz modnih agencij, tako da zdaj razmišljam tudi v tej smeri.



Ste kaj razočarani, ker se nasprotna skupina dogovora, da vam prepusti zmago, ni držala?



Ne, saj vsi vemo, v kaj smo se spustili. Vsakdo igra svojo igro, tudi sama v takšnem položaju ne bi sabotirala naloge, da bi pač nekdo drug ostal v tej igri.

Foto: Planet TV

Zakaj ste za dvoboj izbrali moč? Ste Zaro mogoče podcenjevali?



Zadnji teden sem imela velika nihanja. Želela sem domov, pa spet ostati, veliko je bilo kreganja in to mi je uničilo motivacijo. Rekla sem, da grem na moč, če bom zmagala, bom motivacijo dobila nazaj, če ne, grem pa domov. Je pa res, da je Zara velikokrat omenila, da upa, da ne bom šla na moč, tako da sem razmišljala tudi, da se mogoče res boji in da bi jo lahko premagala.



Očitno je imela taktiko.



Ja, kar dobro taktiko je imela ...



Slovo je bilo kar težko, še posebej za Klavdijo. Kako menite, da je sprejela to, da je ostala nekako sama?



S Klavdijo sva se od Heleninega odhoda kar zbližali. Mislim, da ji je bilo težko. Ko sva imeli slabe dneve, sva se usedli in pogovorili, se spodbujali, zato menim, da je to nanjo kar slabo vplivalo.



Družili ste se tudi z Vidom. Kako je bilo na koncu med vama, preden ste odšli s kmetije?



Z Vidom sva se zelo zbližala, vedno mi je stal ob strani. Kadar sem imela težke dneve in pogrešala dom, me je tudi on bodril. Verjamem, da bova tudi po šovu ostala prijatelja, ker je res dober človek.



Potem je to le na prijateljski ravni?



Samo na prijateljski.



Kaj pa s Tinetom?



Za njega pa bi rekla, da mi je bil bolj všeč. Prej bi lahko kaj zgodilo s Tinetom kot pa z Vidom.



Pa se ni?



Ne, prišlo je samo do 'ljubčka', ampak niti ne razmišljam v tej smeri, da bi se kaj zgodilo. Zdaj mi je na prvem mestu služba in bomo videli …

Enkrat ste bili na zmenku tudi z Denisom. Kako je bilo, vam je všeč?

Z Denisom je bilo kar v redu, všeč mi je, saj je simpatičen. Ampak kar zadeva resno zvezo, pa mislim, da sva si osebnostno preveč različna. Jaz sem bolj umirjena, on pa pravo nasprotje, tako da med nama ostaja prijateljstvo. Bomo pa videli, nikoli ne veš …

Torej ste še vedno samski?

Foto: Planet TV

Ja, še sem samska.

Kaj pa menite o Francu? Veliko je imel povedati čez vas, mlada dekleta.

Francu sem to zelo zamerila. V bistvu sem tudi zaradi njega obupavala na kmetiji, vsaj dokler je bil tam. Ko je šlo za seks, smo bile te 'pipike' na prvem mestu, ko pa je šlo za delo … Ker smo ženske in še mlade, nas je zelo podcenjeval, da ne delamo. Trudile smo se, kolikor smo se lahko, naredile smo, kar nam je bilo naročeno, on pa tega ni spoštoval.

Prikazani ste bili kot zelo nekonflikten človek. Ste tudi v resničnem življenju takšni?

Tudi v resnici sem takšna. Verjamem, da se za vsako težavo najde rešitev, nisem zamerljiva. Takšna sem, kot so me prikazali.

Kdo je v šovu najiskrenejši?

Adriana. Navijam za njo in verjamem, da bo zmagala.

Ali so med njimi tudi dvoličneži?

Za dvoličneža bi lahko označila Senada. V bistvu se je vedno pridružil skupini, za katero je vedel, da bo od tega imel veliko koristi, tako da se mi je malo zameril.

S kom se boste družili tudi po koncu?

S Heleno sva že zdaj v stikih, potem pa še z Vidom, Klavdijo, Adriano in Tinetom. Ti so mi najbližje, verjamem pa, da bom v stikih tudi z drugimi, saj sem z vsemi imela dobre odnose.