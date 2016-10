Helena je spregovorila: Šokantni diagnozi sledi operacija

Dvaindvajsetletni Heleni Kveder, rdečelaski z ostrim jezikom, ki je brez zadržkov povedala vse, kar ji je padlo na pamet, ni bilo usojeno obstati in ostati v šovu Kmetija: Nov začetek. Po nekaj dneh hudih bolečin v spodnjem delu trebuha, zaradi katerih je pomislila celo na nosečnost, so jo s posestva odpeljali k zdravniku. V šov se ni več vrnila. Sprva je bilo videti, da gre za nedolžno vnetje, izkazalo pa se je, da je zadeva precej resna. Helena nam je po prihodu domov zaupala, da so ji zdravniki ob prihodu v bolnišnico postavili diagnozo, ki jo je pretresla – vnetje obeh jajčnikov in maternice. Predpisali so ji dvojne antibiotike in zajeten kupček protibolečinskih zdravil, nato pa je sledila še ena slaba novica. »Pred menoj je operacija, a o njej ne bi podrobno govorila, saj gre za zelo zasebno zadevo,« nam je svoje zdravstvene tegobe pojasnila Helena.



Zdravje na prvem mestu



Ob tem nas je zanimalo, zakaj je tako dolgo skrivala bolečine in ali ni razmišljala o posledicah. »Pravzaprav sem mislila, da gre za nekaj, podobnega glavobolu, in da bo minilo. Štiri dni sem trpela z nasmehom na obrazu, nato pa nisem več zdržala,« nam je zaupala Helena, ki v preteklosti ni imela podobnih zdravstvenih težav. Se ji zdi, da se je to zgodilo zaradi hudih razmer na posestvu, kjer poteka neizprosen boj za petdeset tisoč evrov, nas je še zanimalo. »Verjetno tudi zaradi pomanjkanja higiene. Nekatera dekleta s tem niso imela težav, toda jaz imam na splošno šibek imunski sistem,« nam je razložila Helena, ki ji je hudo, da je morala na takšen način zapustiti šov. »Želela sem si, da bi šov zapustila po dvoboju, a sem že na začetku povedala, da je zame zdravje na prvem mestu.« Ostali tekmovalci, ki so imeli zdravstvene težave, so po njenih besedah trpeli, ker si želijo prek trupel priti do zmage in jim zdravje očitno ni na prvem mestu, sama pa tega nikoli ne bi naredila. Helena, ki od sedemnajstega leta živi sama in je zrasla v odločno žensko, trenira borilne veščine, a bo morala zaradi resnih zdravstvenih težav tudi te za nekaj časa postaviti na stranski tir.

