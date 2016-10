S krajo do zmage? Med kmeti padale težke besede

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek je spet prišel dan za izločanje. Tudi pred bojem med Zaro in Nastjo je bilo v areni napeto. Kreganje, prerekanje, obtoževanje ... Glavi družin sta že pred nekaj dnevi mentorici priznali, da so v vojnem stanju, zdaj pa je temu bila priča tudi voditeljica Jasna Kuljaj. Kakor koli že, sledil je dvoboj moči, kjer je zmagala Zara, in Nastja je morala zapustiti posestvo.

Sporekla sta se tudi Rada in Tine, saj ga je ona pred dnevi označila za geja in ob tem uporabila grdo besedo zanj. Ko je Jasni razlagal, kaj se je zgodilo, in dodal, da Rada zanj ne obstaja, je ona samo zamahnila z roko in dodala: »Od*****!«

Obtožbam se je le smejal

So pa bili tekmovalci prvič razdeljeni v dve skupini. Skupina vijoličnih je poraz priznala, krivdo zanj pa je prevzela glava družine Anna, s čimer so se strinjali tudi drugi člani skupine, saj jim je med nalogo zagotavljala, da zna kuhati žganje. Anna je kljub vsemu poudarila, da so oranžni po njenem mnenju prišli do zmage tudi s pomočjo kraje. Odtujili naj bi jim bili nekaj žganja, o čemer je prepričan tudi Senad, ki mu ne gre v račun, da je bila razlika v količini proizvedenega žganja tako velika.

Vid se je Anninim obtožbam le smejal, češ da je za manj žganja krivo samo njihovo neznanje.