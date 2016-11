Razkrivamo preteklost dua Pici in Pero: direktor, taksist in zadušitev

Mlada in zabavna. Tako si mislijo mnogi spremljevalci vragolij, ki jih vedno znova zakuha duo Pici in Pero. Njuni pravi imeni sta Aleksandar Repić in Pero

Zavita v molk Vse informacije smo skušali že pred dnevi preveriti pri Repiću, a se na tovrstna vprašanja očitno ne odziva.

Martić (ime je verjetno Peter). Kaj o njima pravi splet in uradne evidence?

Repić je javnosti znan kot fant, ki je vlomil v hišo Big Brother v Ljubljani, »ukradel« avtobus ljubljanskega LPP, se vozil na zadnjem delu tovornjaka znanega diskontnega trgovca ... V uradni evidenci Agencije RS za javno pravne evidence in storitve (Ajpes) ga najdemo kot nekdanjega direktorja družbe Eset gradbeništvo.



Bil je direktor.

Po novem je Repić med samostojnimi podjetniki. V javno dostopnih bazah je navedeno, da je 12. oktobra letos ustanovil podjetje Pici in Pero, Aleksandar Repić s. p., ki se ukvarja z dejavnostjo oglaševalskih agencij, prek katere bosta verjetno skušala unovčiti svoje podvige (njuna stran na facebooku ima preko 11.000 všečkov, njune podvige v živo pa spremlja več tisoč ljudi).



Po novem ima Repić s. p.

Ime Aleksandar Repić se pojavi tudi v tragični zgodbi iz leta 2008. Trije tedanji mladoletniki, med njimi tudi Repić, so na bencinskem servisu napolnili enoinpollitrsko plastenko z bencinom, dizlom ali kurilnim oljem, odšli do barak, kjer je eden od njih – to ni bil Repić, vsebino zlil po uti in z vžigalnikom zanetil požar. A trojec ni vedel, da je bil v baraki moški, ki je umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Repić, ki je bil takrat obsojen na pogojni zapor, je takrat povedal: »Ne glede na to, da smo bili mladi in neumni, je bilo naše početje velik nesmisel. Preveč smo pač imeli prostega časa, in če bi se posvečali pametnejšim rečem, se ne bi zgodilo. To mi je šola za vse življenje, članom njegove družine izrekam sožalje, če bi jih srečal, bi jim ga izrekel tudi osebno.«

Namakanje, spanje ...

Ime drugega akterja (na fotografiji je Pero levo) avanturističnih podvigov s facebooka, ki se je slekel in namakal v eni od trgovin, z Repićem zapeljal v avtopralnico z avtom brez strehe, po zaprtju ostal v trgovini s pohištvom in legel v posteljo ter si s kompanjonom po zaprtju ogledoval živalski vrt, ni tako pogosto. Zadetek smo našli v izbrisanih evidencah podjetij, iz katerih je razvidno, da je Peter Martić vozil taksi. Ali gre za isto osebo, ni znano.

Kaj si o naši državi mislita facebookova biznismena Pero in Pici, si lahko ogledate v spodnjem videu, ki je dovolj nazoren. Ujeli smo ju po naroku na sodišču, v katerem tožilstvo zahteva zaporno kazen zaradi uničevanja tuje lastnine.