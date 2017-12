Chuck Norris in agent 007 v Ljubljani

V uredništvu Bulvarja smo izbrali nekaj dogodkov, zaradi katerih je najbolj odmevalo hihitanje na opravljivih straneh ulic. Manekenka Bernarda likvidirala svoj slovenski zavod, Mojster samopromocije si je posnel spot, Pahor srkal pivo, ups, ne, ni ga!, Ruski gangsterji zavzeli ljubljanske ulice … je samo nekaj naslovov in prispevkov, ki so pritegnili pozornost. Zato se jim nemara zahihitamo še enkrat.

Zavod Bernarde Marovt je deloval manj kot dve leti

Da bi bila lepota minljiva, za najuspešnejšo slovensko manekenko vseh časov Bernardo Marovt preprosto ne velja. Pri 57 je nekdanja miss Jugoslavije, ki je leta 1983 na izboru za miss sveta postala celo miss fotogeničnosti, videti tako dobro, da so jo menda zadnjič na nekem dogodku zamenjali za šestnajst let mlajšo voditeljico Bernardo Žarn.

Pri Marovtovi je bolj kot lepota minljiv biznis, ki ga je junija leta 2015 odprla v Sloveniji. Zavod Bernie modeli, polno ime pojasnjuje, da gre za zavod za izobraževanje, modo, estetiko, umetnost, kulturo, osebnostno svetovanje, osebnostni razvoj in akademijo za ženske, je pristal v likvidaciji.

Bill Murray je bil na tej strani Alp že pred dvema letoma, zdaj vnovič zaradi slovenian vodke. Malo so ga vozili naokoli, malo se je šel rokovat z Zoranom Jankovićem in odšel.

Poslovna evidenca razkriva, da poslovanje zavoda, katerega direktorica je bila lepotica s stalnim naslovom na Ljubnem ob Savinji, kjer je imel sedež tudi zavod, ni bilo posebno donosno, leto 2015 je končalo z 210 evri minusa, lansko leto pa s 703 evri plusa. Iz akta o ustanovitvi je razbrati, da so bile dejavnosti zavoda med drugim organiziranje, vodenje in izvajanje tečajev, delavnic, seminarjev in projektov s področja mode, estetike, umetnosti, kulture, socialnih veščin in vzgojnih vsebin za različne zainteresirane skupine in strokovne javnosti.

Projektno je zavod Bernarde Marovt ozaveščal o pomenu zdravega življenjskega sloga, gre pa za dejavnost, namenjeno laični in strokovni modni javnosti, s poudarkom na zdravi prehrani, skrbi za zdravo telo in primerni športni aktivnosti. Projektna dejavnost zavoda so bili tudi projekti pomoči mladostnikom, mladim ženskam in tistim v zrelih letih pri premagovanju sodobnih družbenih izzivov, s poudarkom na pozitivnih vrednotah, kot so spoštovanje drugačnosti, sprejemanje in spodbujanje samega sebe, pridobivanje samozavesti in poguma, ohranjanje lastnega in tujega dostojanstva ter spoznavanje lastnega in tujega potenciala.

Zavod Bernarde Marovt, ki se ponaša s titulo najbolj fotografiranega obraza na svetu leta 1983 in top modela Evrope in sveta leto prej, je dobil marca letos likvidacijsko upraviteljico, odvetnico Katarino Nemec. Razlog za prenehanje pa je v sklepu okrožnega sodišča v Celju strnjen v naslednje pojasnilo: »Prenehale so potrebe in pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.«

Mojster samopromocije si je posnel spot

Medtem ko se je brezskrbno poletje počasi prevešalo v jesen, so se državljani vedno bolj zavedali, da jih v prihodnjih mesecih čakajo predsedniške volitve. In med evidentiranimi kandidati se je na seznam priključil kar sam slavček in največji slovenski mojster samopromocije Damjan Murko. »Murko namerava kandidirati s podporo volivcev, o kateri, kot sam pravi, ne dvomi. Kot je dejal, je 5000 podpisov, ki jih mora zbrati, da se lahko resno poda v boj za predsedniški stolček, zanj mala malica. Samozavestni Damjan je že ta mesec od besed prešel k dejanjem. Posnel je promocijski spot za svojo volilno kampanjo. V svojem slogu, seveda. Bela luksuzna limuzina in neskončno poziranje z vseh profilov,« smo zapisali. Pozneje pa se je izkazalo, da iz te moke ni bilo kruha, saj je Murko iz predsedniške tekme izstopil že na začetku. Pravzaprav že – pred začetkom.

Kako novinar The Timesa ni ločil piva od Pahorjeve energijske pijače

»Med srkanjem piva v svoji pisarni je gospod Borut Pahor, star 53 let, politik z več kot 25 leti izkušenj, ki je bil nekaj časa tudi socialdemokratski premier svoje države, za Times povedal, da sta se z gospodom Trumpom ujela 'morda tudi zato, ker je prva dama iz Slovenije.

Imela sva dolg, zelo prijeten pogovor,' je povedal. 'Ameriški predsednik bi lahko govoril z mano minuto ali dve, to bi bilo politično korektno, vendar ne, vzel si je čas. Nato je zelo prijazno podal telefon prvi dami. Poklepetala sva v slovenščini.'« Tako se glasi del pogovora med slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in novinarjem Brunom Waterfieldom iz časnika The Times, ki je pogovor naslovil z Instagramski predsednik daje novo upanje za svetovni mir.

Vse lepo in prav, a v besedo se je prikradla alkoholna kleč 22. Pahor namreč ne pije alkohola, ker mu ne paše, kot pravi, saj se ukvarja s športom, zatorej tudi piva ne pije. In novinar Bruno je, ko je opazil svetlo tekočino, hudo podobno napitku iz hmelja, pomislil, da ga slovenski predsednik tu in tam rad srkne glažek ali dva. In je to tudi zapisal.

Moralo je miniti nekaj časa, da je bila alkoholna napaka popravljena, Pahor pa je v luči novinarja (p)ostal – nealkoholik.

Ruski gangsterji zavzeli prestolnico

Po gorskem zdravniku je Slovenijo obiskal še bolj bombastičen gost resnično epskih razsežnosti. Na Brnik je priletel v sredo popoldne. Nekateri so menili, da je priletel celo brez letala. Sprva je vladalo prepričanje, da so tedaj videli njegovega dvojnika, potem pa se je izkazalo, da je bil to pravi Chuck Norris!

5000 podpisov je za Murka mala malica.

Menda ni nikogar, ki ga ne bi poznal. Če že ne njegovega dela in lika, pa vsaj neštetih hudomušnih pripomb, ki kujejo v nebo to zvezdo borilnih veščin (poleg karateja obvlada še tekvondo in džiudžicu, sam pa je razvil še novo borilno veščino, imenovano čankakdo, kombinacijo vseh tradicionalnih veščin, ki jih obvlada) in slavnega igralca predvsem v akcijskih serijah, le kdo še ni slišal za Teksaškega moža postave.

Bill Murray je bil na tej strani Alp že pred dvema letoma, zdaj vnovič zaradi slovenian vodke. Malo so ga vozili naokoli, malo se je šel rokovat z Zoranom Jankovićem in odšel.

No, v Ljubljani pa je bil tiste dni tudi eden najbolj vročih britanskih igralcev mlajše generacije James Norton. Zvezdnika je prineslo snemanje televizijske serije McMafia. Po prepričanju nekaterih kar malce preveč pomenljivo. Norton je sicer trenutno v središču pozornosti britanskih medijev zaradi vloge, ki jo bo igral v naslednjem filmu o Jamesu Bondu. Namesto Daniela Craiga bo zaigral slavnega vohuna 007, smo zapisali v Bulvarju.

Zapornikovi stanovanji ima zdaj kralj čevljev

Za marsikoga vrtoglavih 735.000 evrov (plus DDV) je podjetje slovenskega kralja čevljev Saša Apostolovskega odštelo za dve luksuzni štirisobni stanovanji v Kosezah, ljubljanskem predelu, v katerem sta odraščala košarkarska asa Goran in Zoran Dragić. Apostolovski je lastnik verige trgovin z obutvijo Mass in po oceni Managerjeve lestvice 36. najbogatejši Slovenec, v minulih letih je bil (in je menda še) tudi delodajalec seksi hrvaške igralke in pevke Severine. Njen obraz in stas namreč še kar krasita številne Massove reklamne kampanje.

Stanovanji je podjetje Pons, katerega edini lastnik je Apostolovski, kupilo na dražbi ruske banke. Doslej je bilo njun lastnik podjetje Patera, ki pa je po neuspelih zgodbah z reševanjem Primorja in Cestnega podjetja Ljubljana pristalo v stečaju, njegov lastnik Ranko Mimović pa v zaporu. Mimović iz pripora sicer redno prihaja na ljubljansko okrožno sodišče, v družbi Stanka Petriča in Primoža Ovijača, saj sodnica Alja Kratovac presoja, ali so krivi tudi goljufije, za kar jim po nekaterih točkah kazenskega zakonika grozi tudi do osem let zapora.