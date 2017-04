Pahor srkal pivo. Ups, ne, ni ga

Med srkanjem piva v svoji pisarni je gospod Pahor, 53, politik z več kot 25 leti izkušenj, ki je bil nekaj časa tudi socialdemokratski premier svoje države, za Times povedal, da sta se z gospodom Trumpom ujela »morda tudi zato, ker je prva dama iz Slovenije«.



»Imela sva dolg, zelo prijeten pogovor,« je povedal. »Ameriški predsednik bi lahko govoril z mano minuto ali dve, to bi bilo politično korektno, vendar ne, vzel si je čas. Nato je zelo prijazno podal telefon prvi dami. Poklepetala sva v slovenščini.« Tako se glasi del pogovora med slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in novinarjem Brunom Waterfieldom iz časnika The Times, ki je pogovor naslovil z Instagramski predsednik daje novo upanje za svetovni mir.



Vse lepo in prav, a v besedo se je prikradel alkoholni keč 22. Pahor namreč ne pije alkohola, kot sam pravi, ker mu ne prija, saj se ukvarja s športom, zatorej tudi piva ne pije. In novinar Bruno je, ko je opazil svetlečo tekočino, hudo podobno napitku iz hmelja, pomislil, da ga slovenski predsednik tu in tam rad srkne glažek ali dva. In je to tudi zapisal. Moralo je miniti nekaj časa, da je bila alkoholna napaka popravljena, Pahor pa je po pisanju novinarja (p)ostal – nealkoholik.

.