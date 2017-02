VIDEO: Težki trenutki na Ljubnem: skakalka zgrmela v globino

LJUBNO OB SAVINJI – Poročali smo, da se je svetovni pokal smučark skakalk na Ljubnem včeraj končal z drugo tekmo in s trojno nemško zmago, slovenske tekmovalke pa so ponovile dosežek s sobotne tekme. Ema Klinec je bila peta, v slovenskem taboru pa so bili tudi malo razočarani, ker so dekleta ostala brez želenih stopničk.

No, je pa že v petek prišlo do grozljivega padca predskakalke Šindži Čang, saj je tik pred odskokom izgubila ravnotežje in padla na glavo, nato pa je zgrmela nekaj metrov v globino. Na srečo utrpela le nekaj prask.

Več v priloženem videu.