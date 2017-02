Kaj se je dogajalo na Ljubnem? Maja Vtič namignila na goljufijo Nemk

LJUBNO OB SAVINJI – Svetovni pokal smučark skakalk na Ljubnem se je danes končal z drugo tekmo in trojno nemško zmago, slovenske tekmovalke pa so ponovile dosežek s sobotne tekme ; Ema Klinec je bila peta, v slovenskem taboru pa so bili tudi malo razočarani, ker so dekleta ostala brez želenih stopničk.

Današnji slovenski izkupiček na znova zelo dobro obiskani tekmi na Ljubnem je bil ob petem mestu Klinčeve, ki si ga je sicer delila z Avstrijko Jaqueline Seifriedsberger, še enajsto mesto Maje Vtič, 14. Špele Rogelj, 17. Urše Bogataj in 24. Eve Logar.

Vrh so zavzele Nemke, Katharina Althaus je ubranila vodstvo po prvi seriji, njen uspeh pa sta dopolnili Carina Vogt in tretja Svenja Wuerth.

»To je pač trenutno stanje, rezultat je čisto realen. Če bi bilo po mojem, ne bi odpotovala na naslednje tekme, a moram iti. Meni 15. mesto ne pomeni nič, če nisem pripravljena za izboljšanje rezultata,« je bila razočarana Maja Vtič in v prvih čustvenih trenutkih po tekmi namignila o možnosti predčasnega konca sezone ali celo kariere.

»Vzdušje pa je bilo super tudi danes. Vedno je lepo tekmovati tukaj, je pa naporno, ker je drugače kot na drugih tekmah. Sicer pa je bil lep vikend, skakalnica pa mi je bila morda lani bolj všeč kot letos," je dejala Vtičeva takoj po tekmi. Potem pa namignila tudi na morebitne nepravilnosti v karavani, zaradi katerih je tudi prišla do misli o koncu sodelovanja. »Če nekaj ni v redu z dresom, je to isto kot doping. Ne bi komentirala po imenih, ampak saj se vidi,« je še dejala izkušena slovenska tekmovalka in dodala, da so zanjo sporne predstavnice zmagovalne države.

Nekoliko boljše volje je bila po koncu tekme, ko je najprej stekla v objem družinskim članom in se slikala z navijači, mlada slovenska adutinja Ema Klinec. Z desetega mesta po prvi seriji je v drugi z odličnim skokom, dolgim 92 metrov, napredovala na peto, a priznala, da je vseeno zmanjkal vsaj še en tako dober skok.

Trener ni povsem zadovoljen

Glavni trener Stane Baloh po koncu ženskega skakalnega praznika na Ljubnem ob Savinji ni bil povsem zadovoljen. Stopničke so ostale neizpolnjena želja. »S tekmovalnega vidika nismo zadovoljni. Vem, da so dekleta, predvsem Ema, tudi Maja, sposobna višjih uvrstitev. Moram priznati, da smo vsaj danes pričakovali stopničke. Z enim zelo dobrim skokom smo žal ostali na petem mestu, kar pa ne more zadovoljiti naših in vaših apetitov,« je na kratko strnil dogajanje. »Zmanjkal je en skok, predvsem Emi. A pri prvem skoku je zmanjkalo ravno dovolj, da je ni na stopničkah. Pojavljajo se težave ali napake, vrtimo se v krogu,« je še dodal.

Že v ponedeljek bodo na tekme v Južno Korejo, kjer bodo preizkusili olimpijske naprave, predvidoma potovale Ema Klinec, Maja Vtič, Urša Bogataj in Urša Rogelj, pri čemer je trener pustil odprto še zadnje mesto zaradi bolezni Rogljeve.

Na SP v Lahti pa bo, kot se je odločil po današnji tekmi, poslal naslednjo sestavo: Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar.

Namigov Vtičeve o domnevnih nepravilnostih pri opremi tekmic pa tudi on ni želel podrobneje razlagati: »Tega ne morem komentirati. Odgovorna je Fis, oni so kontrolorji, oni se morajo odločiti, ali so dresi pravilni ali ne.«