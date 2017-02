VIDEO: Tako se je Ema Klinec razletela ob pristanku

PJONGČANG – Poročali smo, da je Japonka Sara Takanaši zmagala na drugi predolimpijski tekmi v južnokorejskem Pjongčangu . Na četrto mesto je poletela najboljša Slovenka Ema Klinec.

Vprašanje pa je, kako bi se razpletlo na vrhu, če ne bi naša orlica po drugi daljavi finala in dokaj zanesljivem pristanku nato v izteku izgubila nadzora nad desno smučko in se znašla v snegu še pred črto, ki označuje mejo padca. Tako je dobila zelo slabe ocene za slog in se poslovila ne le od zmage, ampak tudi od zmagovalnih stopničk, na katere je stopila dan prej, četudi je imela na drugi tekmi edina v obeh serijah daljave daljše od 100 metrov.

Nesrečni padec si oglejte na priloženem posnetku.