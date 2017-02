Emi Klinec padec vzel zmago

PJONGČANG – Japonka Sara Takanaši je zmagala na drugi predolimpijski tekmi v južnokorejskem Pjongčangu (99,5 in 97 m, 215,1). Že dan prej je osvojila tudi skupno zmago v pokalu. Druga je bila njena rojakinja Juki Ito (90 in 111 m, 213,6), tretja Norvežanka Maren Lundby (103 in 94 m, 210,2), četrta pa najboljša Slovenka Ema Klinec (101 in 102 m, 187,7).

Maja Vtič je bila deseta (86 in 87 m, 143,9), tretja Slovenka Urša Bogataj pa 12. (87,5 in m, 141,4).

Takanašijeva se je veselila 53. zmage v pokalu, s tem je daleč najboljša v zgodovini ženskih skokov, zdaj pa se je izenačila z rekorderjem med skakalci, Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem. Vprašanje pa je, ali bi se tako razpletlo na vrhu, če ne bi Ema Klinec v finalu po drugi daljavi finala in dokaj zanesljivem pristanku kmalu nato v izteku izgubila nadzor nad desno smučko in se znašla v snegu še pred črto, ki označuje mejo padca. Tako je dobila zelo slabe ocene za slog in se poslovila ne le od zmage, ampak tudi od zmagovalnih stopničk, na katere je stopila dan prej, četudi je imela na drugi tekmi edina v obeh serijah daljave daljše od 100 metrov.

V skupnem seštevku je Takanašijeva, ki si je že zagotovila četrti veliki kristalni globus, še povečala vodstvo in ima zdaj 1375 točk, druga je Itova (1108), tretja Lundbyjeva (1049), na sedmem mestu pa je Ema Klinec (590).

Skakalke bodo v svetovnem pokalu tekmovale le še na finalni tekmi 11. marca v Oslu, pred tem pa na SP v Lahtiju.