Roma blizu preobrata, a v finale gre Liverpool 

RIM – Nogometaši Liverpoola so drugi finalisti nogometne lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi so v Rimu izgubili proti Romi z 2 : 4, na prvi tekmi pa so zmagali s 5 : 2. V finalu bodo 26. maja igrali proti madridskemu Realu, ki je izločil Bayern s skupnim izidom 4 : 3.



Olimpijski stadion, gledalcev 70.000, sodniki: Skomina, Praprotnik, Vukan, Jug, Vinčić in Klančnik (vsi Slovenija).



Strelci: 0:1 Mane (9.), 1:1 Lovren (15.), 1:2 Wijnaldum (25.), 2:2 Džeko (52.), 3:2 Nainggolan (87.), 4:2 Nainggolan (90./11 m).



Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini (od 53. Ünder), de Rossi (od 70. Gonalons), Nainggolan, Schick, El Shaarawy (od 75. Antonucci), Džeko.



Liverpool: Karius, Robertson, Lovren, van Dijk, Alexander-Arnold (od 90. Clyne), Henderson, Milner, Wijnaldum, Firmino (od 87. Solanke), Mane (od 83. Klavan), Salah.



Rumeni kartoni: Florenzi, Manolas; Lovren, Robertson, Solanke.



Liverpool se je prebil v svoj prvi finale lige prvakov po 15 letih. V desetem polfinalu se jim je še osmič uspelo prebiti na finalni obračun v Kijev. Prednost s prve tekme je dajala vtis, da bo to več kot dovolj za mirno uvrstitev v finale, a na koncu so navijači rdečih kar malce trepetali. Navijači Rome so slovo svojih nogometašev pospremili z aplavzom, ne nazadnje so štirikrat zadeli, sodnik Damir Skomina pa bi jim moral dosoditi še eno enajstmetrovko, a so Italijani ostali brez nje in finala.



Sadio Mane izkoristil prvo Liverpoolovo priložnost. Radja Nainggolan je na sredini igrišča izgubil žogo, Mane pa je po protinapadu zadel za 1 : 0. Roma je izenačila v 15. minuti po bizarnem avtogolu. Dejan Lovren je poskušal izbijati žogo, a v glavo zadel soigralca Jamesa Milnerja, od kogar se je odbila v gol. Deset minut pozneje je Georginio Wijnaldum Liverpoolu spet priigral vodstvo, potem ko je iz bližine v mrežo z glavo poslal odbito žogo.



V drugem polčasu je Edin Džeko jzadel za 2:2. Roma bi morala v 62. minuti dobiti enajstmetrovko po igranju z roko gostujočega nogometaša (praktično je preprečil zadetek), a slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino tega niso opazili. Nainggolan je v 87. minuti sprožil od daleč, žoga pa se je od vratnice odbila v mrežo za 3:2. V tretji minuti sodniškega dodatka je Ragnar Klavan v kazenskem prostoru igral z roko, nakar je sledila najstrožja kazen, to je zanesljivo izvedel Nainggolan in postavil končni izid.