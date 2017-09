VIDEO: Dragić in druščina v deliriju, poglejte, kako so prepevali

CARIGRAD – Najprej veselje na parketu in v garderobi, nato še na avtobusu. Na poti iz carigrajske dvorane Sinana Erdema proti hotelu se je avtobus s slovensko košarkarsko reprezentanco dobesedno tresel. Na njem je odmevala znamenita Kdor ne skače, ni Slovenc', fantje so poskakovali in se veselili.

Seveda je bilo veselje upravičeno, večer je bil zgodovinski: zmaga nad Španijo in sploh prvi članski finale za slovensko košarko na velikih tekmovanjih.