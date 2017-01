VIDEO: Tako so si naši junaki privoščili trenerja

ZALILI SO GA

PARIZ – Bron na svetovnem prvenstvu nobenega Slovenca ni pustil ravnodušnega, po senzacionalni zmagi pa so si nekaj duška dali tudi že reprezentanti, ki najbrž sploh še niso dobro dojeli, kaj se dogaja.

Da v moštvu vlada odlično vzdušje, so dokazali tudi s tem, ko so si privoščili selektorja Veselina Vujovića. Ko je dajal izjave novinarjem, je izza hrbta doživel hladen tuš. Jezil se seveda ni, saj je takoj ugotovil, kdo mu je to pripravil.

Poglejte še sami, kaj so mu ušpičili: