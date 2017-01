»To je čudež, to je fantastično!«

PARIZ – Zgodovinska zmaga nad hrvaško rokometno reprezentanco in osvojitev brona na svetovnem prvenstvu v Parizu bosta še dolgo odmevali. Slovenija je namreč tako rekoč vstala od mrtvih in na koncu slavila z 31 : 30. Zbrali smo nekaj prvih odzivov na sobotno večerno dramo.

Franjo Bobinac, predsednik RZS: »Fasciniran in vesel sem, to je pravi čudež. Tu ne mislim zgolj na naš neverjetni preobrat v drugem polčasu, temveč tudi, da je lahko Slovenija tretja na svetu. To je fantastičen uspeh.«

Jure Dolenec, reprezentant Slovenije: »Presrečen sem za kolajno. Vse skupaj bo treba prespati in ponovno podoživeti, da bom sploh razumel vse skupaj.«

Urban Lesjak, reprezentant Slovenije: »Zmagali smo, ker smo verjeli v zmago. Ob polčasu smo v garderobi le ponavljali, da ne smemo vreči puške v koruzo in priložnosti za zmago v nič. Zadnjih petnajst minut naše dobre igre je zadostovalo za bronasto kolajno, Hrvati so bili enostavno preveč utrujeni po dveh zahtevnih tekmah v dveh dneh.«

Marko Bezjak, reprezentant Slovenije: »Nora tekma, nora zmaga. Mi smo verjeli, da lahko osvojimo bronasto kolajno. Prepričan sem, da je celotna Slovenija videla, da smo na igrišču pustili srce in da smo si zaslužili kolajno. Naj se Slovenija malo poveseli, mi se bomo kar precej.«

Darko Cingesar, reprezentant Slovenije: »To je neverjetno, z besedami ni mogoče opisati tega občutka. Uspela nam je velika vrnitev, na las podobna lanskemu finalu lige prvakov med Kielcami in Veszpremom. To je za zgodovino, predvsem za našo reprezentanco, hvala in čestitke soigralcem.«

Borut Mačkovšek, reprezentant Slovenije: »Prvi polčas je bila katastrofa, igrali smo zares slabo. Še v 40. minuti sem mislil, da se bo ponovila Španija, a prišlo je obdobje naše dobre igre in z njo tudi velika kolajna.«

Blaž Janc, reprezentant Slovenije: »V tem trenutku ne verjamem, da smo osvojili bronasto kolajno. Težko je najti primerne besede ob tej neverjetni zmagi, lahko le rečem, da sem ponosen na svoje soigralce in celoten strokovni štab.«

Krivi sami in sramota

Manuel Štrlek, reprezentant Hrvaške: »Ne moremo se izgovarjati na utrujenost. Vodili smo osem golov in imeli vse pod nadzorom, nato pa nerazumljivo padli. Krivi smo si povsem sami.«

Domagoj Duvnjak, reprezentant Hrvaške: »Odigrali smo fenomenalnih 45 minut, nato pa se v napadu povsem ustavili. Hitro smo prejeli nekaj zadetkov in odpovedali na celi črti. To velja od prvega do zadnjega igralca. Česa takega ne pomnim, o tekmovalnem sistemu, ki nam je omogočil le 20 ur počitka, pa raje ne bi izgubljal besed. Je prava sramota.«