VIDEO: Solze sreče naših rokometašev: na avtobusu so takole zapeli

PARIZ – Evforija po veliki zmagi na svetovnem prvenstvu v rokometu ne pojenja. Medtem ko Slovenija slavi, je Hrvaška v šoku in žalosti , a tako je pač v športu.

Seveda pa so bron primerno proslavili tudi rokometaši, ki bodo danes ob 14.30 pristali na zagrebškem letališču, v ponedeljek ob 17. uri pa bodo imeli pred mestno hišo v Ljubljani sprejem.

Kako so veseli, so pokazali tudi na avtobusu, kjer so zapeli nepozabno Slakovo V dolini tihi. Niso torej spretni le z žogo, ampak tudi s svojimi glasovi, se strinjajo komentatorji, ki so si posnetek na družabnih omrežjih že ogledali.