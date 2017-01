Hrvati v šoku in solzah: Razpad sistema, kakršnega ne pomnimo

PARIZ – »Hrvaška je na neverjeten način ostala brez medalje! Imeli smo osem zadetkov prednosti, Slovenija sploh ni obstajala, a na koncu je slavila veliko zmago. Vemo, da so bili naši igralci utrujeni, ampak ali je mogoče v 20 minutah zapraviti plus osem?«

Tako se sprašujejo novinarski kolegi hrvaškega Jutarnjega lista, kjer so zapisali, da so bili Hrvati v primerjavi s Slovenci boljši, bolj osredotočeni, hitrejši in odločnejši. Tako želeni bron jim je bil po prvem polčasu že povsem blizu, a se je vse razblinilo kot milni mehurček. V 40. minuti so bili že vsi, seveda tudi številni navijači, prepričani, da je zmaga njihova. »Utrujenost pa nas je vseeno dohitela, od 45. minute naprej v napadu ni bilo več hitrosti, obramba je postala luknjičasta, zadetke smo prejemali z vseh položajev in minuto pred konec je Slovenija povedla z 31 : 30. Niti zadnjega napada nismo zmogli odigrati normalno, praktično nismo niti streljali na gol in Slovenija je slavila. Neverjetno … Uspelo nam je izgubiti dobljeno tekmo. Kakšna dva šoka v samo 24 urah …« še pišejo pri Jutarnjem. »Razpad sistema, kakršnega ne pomnimo,« so dodali.

Slovo selektorja

Športniki so bili seveda močno razočarani, v solzah in obupu. Po hrvaških medijih že pišejo, da se s klopi poslavlja njihov selektor Željko Babić. »Neverjetno je, da tako izkušen strokovnjak na tako pomembni tekmi vzame minuto odmora, ko nam je šlo vse lepo od rok,« pa so zapisali pri portalu 24sata, kjer ne morejo verjeti, da je v zadnjih 15 minutah le mirno opazoval, kako so Slovenci vztrajno zmanjševali razliko v zadetkih.

»Iz letala se je videlo, da Duvnjak v zadnjih desetih minutah ni več mogel stati na nogah, kaj šele v gol spraviti odločilno žogo. Povsem nejasno je tudi, zakaj je Babić pozabil na Marka Mamića in zakaj je žoga brez razloga prenehala prihajati do Štrleka, ki je z levega krila zabil šest golov. Ena minuta odmora Veselina Vujovića je spremenila vse, obupno je krenil v 10- do 15-sekundne napade in tako premagal okamnelega Babića, ki je bled in vidno šokiran s klopi samo gledal, kako mu ekipa razpada,« so še zapisali. »Ali bom ostal selektor? Moram se pogovoriti z ženo,« je na vprašanje odvrnil smrtno resen Babić, a v medijih je že zaslediti, da njihova rokometna zveza že pripravlja izredno sejo, po kateri se strategu ne piše najbolje.

»Postali smo narod zgub,« pa so enega od prispevkov naslovili pri portalu Index.hr. »Če bi bili pametni, bi vzeli Vujo (Vujovića, op. p.) in igrali v finalu,« so še zapisali, objavili pa so tudi več komentarjev bralcev. Eden pravi takole: »To je konec hrvaškega kolektivnega športa. Nogomet, košarka, rokomet, vaterpolo ... Sama razočaranja in debakli ... Ampak imamo pa Plenkija in Čokolindo. Onadva sta luč na koncu tunela in zvezdi vodnici v nove zmage.«