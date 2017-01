VIDEO: Po porazu drama in šok v hrvaškem studiu

PARIZ – Vesela je bila sobotna noč v Parizu po enem najbolj zvezdnih trenutkov v zgodovini slovenskega športa. Uprizorili so ga slovenski rokometaši, ki na tekmi s Hrvati niso le na spektakularno nadoknadili gromozanskega zaostanka, ampak so v razburljivi in napeti končnici celo priigrali prvo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih v kolektivnih športih.

Medtem pa naši južni sosedje ne morejo dojeti, kaj se je zgodilo. Potem ko so hrvaški mediji lastne rokometaše po porazu za bron označili celo za narod »luzerjev« , je v javnost prišel tudi posnetek iz studia hrvaške televizije RTL, ko je v polfinalu proti Norveški Hrvaška izvajala sedemmetrovko, s katero bi lahko odpravila Norveško in se uvrstila v veliki finale, a se je zgodba, kot vemo, odvila popolnoma drugače.

Zlatko Horvat je prevzel odgovornost, vendar pri neodločenem izidu ni izkoristil velike priložnosti, norveški vratar je njegov strel ubranil. Strokovna komentatorja, sicer pa nekdanja reprezentanta Mirza Džomba ter Goran Šprem, pa sta ob tem doživela pravi šok.

Več v priloženem videu.