Nasa o planetu, ki naj bi povzročil konec sveta

WASHINGTON – Nekateri ljubitelji teorij zarot, numerologi in samooklicani strokovnjaki napovedujejo, da se je z včerajšnjim dnem začelo obdobje peklenskih sedmih let . Pravijo, da smo tik pred koncem sveta, saj naj bi kmalu v Zemljo trčil planet Nibiru. Podobno so napovedovali že 2003 in 2012.

Ob vseh teh apokaliptičnih napovedih so spletni strani ameriške vesoljske agencije Nasa pomirili vse, ki so jih napovedi razburile. »Mnogi ljudje predvidevajo, da bo 23. septembra konec sveta, da bo v Zemljo trčil planet. A planet, o katerem govorijo, Nibiru, ne obstaja, zato do trčenja ne bo prišlo,« so zapisali.

Dodali so še, da se o omenjenem planetu govori in piše že leta, a če bi ta res obstajal, bi ga astronomi zaznali, mu sledili, zdaj pa bi že bil viden s prostim očesom.