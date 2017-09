Numerolog: Danes se začenja obdobje peklenskih sedmih let

Danes, 23. septembra, se začenja apokalipsa. Tako napoveduje krščanski numerolog in avtor 13 knjig o teorijah zarot David Meade. Dokaz za konec sveta je našel v Bibliji, natančneje v Razodetju 12:1–2, kjer piše: »Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin.«

Tisti, ki verjamejo v to teorijo, pravijo, da bosta 23. septembra Sonce in Luna v znamenju device, tako kot planet Jupiter, ki predstavlja mesijo. Zvezde so v takem položaju vsakih 12 let, a letos naj bi se začeli dogodki, ki bodo sprožili konec sveta.

Meade je prepričan, da se bo na današji dan pokazal na nebu mitološki planet, poznan kot Planet X ali Nibiru, ki se bo v oktobru približal Zemlji in sprožil biblični konec. Pravi, da konec ne bo prišel nenadoma, temveč naj bi nas čakalo sedem peklenskih let, v katerih se bodo ena za drugo vrstile naravne katastrofe – potresi, poplave, bruhanje vulkanov, cunamiji in jedrska vojna. V tem obdobju naj bi v naš planet trčil asteroid Woemwood.