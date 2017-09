General o tretji svetovni vojni: Vsak dan bo umrlo 20 tisoč ljudi

WASHINGTON – Če pride do vojne med Severno Korejo in ZDA, bo vsak dan umrlo 20.000 ljudi. To je izjavil upokojeni ameriški general (nižjega ranga) zračnih sil Robert Givens, ki je štiri leta preživel na korejskem polotoku. Ocena naj bi prišla iz samega Pentagona.

Dodaja, da je samo en način, kako bi se ta vojna končala: »S porazom Severne Koreje. Ampak za kakšno ceno?«

Ostra retorika med Severno Korejo in ZDA se nadaljuje, satelitski posnetki pa naj bi kazali premike severnokorejski letal na severovzhod države. Tudi na ruski strani naj bi sile kopičili ob meji (več o tem v članku ).

Severna Koreja je pred kratkim javno dejala, da je Trump razglasil vojno proti njim, a so iz Amerike to zanikali. Severnokorejci so šli celo tako daleč, da so napovedali sestrelitev ameriških letal, ki bi prišla v njihovo bližino, četudi bodo v mednarodnih vodah, piše britanski Express.