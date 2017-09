Tretja svetovna vojna pred vrati: Rusija na mejo s Severno Korejo poslala vojsko?

KAZAN – Le dan po tem, ko je Rusija izstrelila drugo balistično raketo v desetih dneh, je po poročanju tujih medijev predsednik Vladimir Putin naročil okrepitev in razporeditev sil na meji s Severno Korejo.

Ostri besedni dvoboj

Veliki vojaški premiki so bili v torek zaznani na meji Kazan, vojaške enote patruljirajo na vrhu hriba, ki meji na Rusijo, Severno Korejo in Kitajsko. Rusija naj bi se pripravljala zaradi vse ostrejših besednih dvobojev med Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom ter zaradi nameščanja ameriških enot v Južni Koreji.

Čeprav so ruske premike zaznali že v začetku leta, je Rusija to zanikala.

Napenjanje mišic?

Predstavnik ruskega parlamenta Franc Klinčev je opozoril, da bi kakršen koli napad ZDA na Severno Korejo pomenil napad na Rusijo, saj državi mejita ena na drugo. Putin pa je tudi že opozoril, naj ne pričakujejo, da se bo Severna Koreja odrekla svojemu jedrskemu programu.

Strokovnjaki s področja obramboslovja so sicer prepričani, da gre zgolj za rusko razkazovanje moči.