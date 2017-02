Evropska komisija o neuradnih informacijah: Podrobno spremljamo

BRUSELJ – V Evropski komisiji niso začeli pravnih postopkov proti Sloveniji v povezavi s kriminalističnimi preiskavami v Banki Slovenije, so danes sporočili v Bruslju v odzivu na neuradne navedbe, da naj bi komisija vložila tožbo oziroma pravno ukrepala proti Sloveniji zaradi lanskih preiskav v slovenski centralni banki . »Nismo začeli pravnih postopkov. Seveda pa smo v stiku s slovenskimi oblastmi in Evropsko centralno banko (ECB) glede te pomembne zadeve,« so danes sporočili iz tiskovne službe komisije.

Neuradno je slišati, da je komisija konec lanskega leta Sloveniji poslala tako imenovano »pilotno pismo«, v katerem je prosila za določena pojasnila o dogajanju, a to pismo nima pravnega značaja. Slovenska stran je na to pismo po neuradnih informacijah odgovorila konec januarja. Komisija se še odloča, ali se bo na slovenski odgovor odzvala oziroma kako se bo nanj odzvala. Tega, kako so v komisiji zadovoljni s slovenskimi pojasnili, ni bilo mogoče izvedeti.

Komisija torej ni sprožila postopka za ugotavljanje kršitev evropskega pravnega reda, ki se začne s prvim uradnim opominom, sledi drugi opomin ali obrazloženo mnenje, nato pa tožba na Sodišču EU, niti katerega koli drugega pravnega postopka. Kakršne koli druge informacije v povezavi s tem po neuradnih bruseljskih navedbah preprosto niso točne in so morda posledica napačnega tolmačenja komunikacije med komisijo in Slovenijo.

Pozorno spremljajo

Že pred dnevi so v komisiji poudarili, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov v povezavi s slovensko centralno banko. Ob tem so Slovenijo in ECB spodbudili h konstruktivnemu sodelovanju. V komisiji so tedaj še izpostavili, da so v stiku s slovenskimi oblastmi v povezavi s to zadevo, seveda brez kakršnega koli vmešavanja v nacionalne preiskave.

Po kriminalističnih preiskavah v Banki Slovenije julija lani je predsednik ECB Mario Draghi tedaj pri slovenskem državnem tožilstvu in Evropski komisiji protestiral zaradi nezakonite zaplembe informacij ECB. V evropski banki so zahtevali izločitev zaupnih informacij ECB na notranjem omrežju Banke Slovenije.

Čakali rezultat preiskave

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je sredi julija v odgovoru Draghiju zapisal, da je bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema. Pri Evropski komisiji pa so takrat dejali, da čakajo rezultate preiskave in da pozorno spremljajo razvoj dogodkov.

Ljubljansko okrožno sodišče je v sporu med ECB in tožilstvom po poročanju Pop TV presodilo, da so bili postopki zakoniti in da zaseženi podatki ne predstavljajo arhiva ECB. Sodba ni dostopna javnosti, prav tako se nanjo doslej niso odzvali v ECB.