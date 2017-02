Neuradno: Evropska komisija toži Slovenijo

BRUSELJ – Evropska komisija je sprožila tožbo proti Sloveniji zaradi vdora policije v Banko Slovenije, je na svojem twitterju po sicer neuradnih podatkih zapisal novinar Bojan Požar.

Neuradno. @ECinSlovenia naj bi vložila tožbo zoper Slovenijo, zaradi nedavnega "vdora" policije v Banko Slovenije. — BojanPožar (@BojanPozar) 7 February 2017

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je namreč sredi lanskega julija v Ljubljani opravil štiri hišne preiskave v zvezi s sanacijo bank s konca leta 2013 in zasegel obsežno dokumentacijo. Preiskava je potekala v Banki Slovenije, NLB, revizijski hiši Deloitte, po poročanju medijev pa tudi v revizijski hiši Ernst & Young. Preiskovalci so zbirali obvestila in dokaze za utemeljitev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja, ki so ga osumljene štiri fizične osebe. Nobeni ni bila odvzeta prostost, ker za to ni bilo podanih zakonskih razlogov.

Okrožno sodišče je nadalje presodilo, da je bila preiskava zakonita in da kriminalisti lahko pregledajo vso dokumentacijo, ki so jo zasegli. Direktor uprave kriminalistične policije Branko Japelj pa je za medije zatrdil: »Nismo zasegli dokumentacije ECB, ampak dokumentacijo, ki se nanaša na delo Banke Slovenije.«

Predsednik ECB (Evropska centralna banka) Mario Draghi je med drugim takrat od generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja zahteval odpravo kršitve zaradi nezakonitega zasega informacij, ker da so podatki ECB zaščiteni z zakonodajo EU.

Med preiskovanci so se znašli guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec, nekdanja viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo in Tomaž Čemažar, ki je vodil projekt.