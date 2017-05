Znano, kdo bo vodil Športno loterijo

LJUBLJANA – Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Edvard Kolar je postal novi predsednik uprave Športne loterije. Na seji nadzornega sveta je Kolar po poročanju Siola dobil glasove treh od šestih članov, med drugim tudi odločilno podporo prvega nadzornika Ljuba Jasniča, ki ima dvojni glas.

Za položaj predsednika uprave Športne loterije, ki med drugim prinaša visoko plačo in vpliv na financiranje športnih organizacij, so se potegovali štirje posamezniki, kakor smo že poročali . Glavna kandidata sta bila Edvard Kolar, dolgoletni športni delavec in generalni sekretar OKS, ter Jernej Smisl, direktor korporativnih zadev v skupini Pivovarna Laško Union.

Poleg njiju sta bila v igri še nekdanji direktor vladnega direktorata za šport Marko Rajšter ter predsednik Hokejske zveze Slovenije in bivši prvi mož Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec. Kolarja naj bi že ves čas podpirala predsednik nadzornega sveta Športne loterije Ljubo Jasnič ter dolgoletni šef OKS Janez Kocijančič. S tem je imel Kolar, ki je imenovanje potrdil tudi za STA, zagotovljena dva od šestih glasov nadzornikov Športne loterije, ki predstavljajo interese delničarjev. Teh je pet: OKS, SZS, NZS, Pošta Slovenije in Loterija Slovenije. Poleg njih je v nadzornem svetu še predstavnik države.

Igralci v Sloveniji vse več denarja vplačajo prek bolj priljubljenih tujih spletnih stavnic, ki jih država ni sposobna omejiti, zato naj bi bila ena glavnih točk v programu kandidatov za vodenje Športne loterije zajezitev odliva denarja iz Slovenije v bolj konkurenčne tuje stavnice