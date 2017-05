FOTO: Bitka za športni denar na vrhuncu

LJUBLJANA – Danes ob 8.30 se začenjajo zaslišanja kandidatov za novega predsednika poslovno pešajoče Športne loterije (ŠL). Nekateri viri pravijo, da bi že danes utegnila biti sprejeta odločitev. Kandidati so štirje. Jernej Smisl je šef korporativnih zadev pri družbi Pivovarna Laško Union, v lasti enega največjih športnih sponzorjev na svetu, pivovarskega koncerna Heineken, ki je v preteklih letih sodeloval pri finančnem in poslovnem prestukturiranju pivovarne. Edvard Kolar je nekdanji trener telovadca Mitje Petkovška, v poslovnih evidencah pa ga (poleg Bogdana Gabrovca) najdemo navedenega kot zastopnika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Kandidirata še visoki uradnik z ministrstva za šport Marko Rajšter ter nekdanji prvi mož Zavarovalnice Triglav in predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, ki ga po napovedih naših virov na zaslišanje sploh ne bo.

V štirih letih ob 30 milijonov

Trenutno ŠL vodi predsednik uprave Janez Bukovnik, člana uprave sta še Anton Černe in Tomo Šeme; a prva dva se upokojujeta, tretjemu pa prihodnje leto poteče mandat. Lastniki – z grafa iz baze Gvin na fotografiji je razvidno, kakšni so njihovi deleži – so težko zadovoljni s poslovanjem: prihodki ŠL so znašali leta 2012 skoraj 95 milijonov evrov, do leta 2015, za katero so objavljeni zadnji podatki, pa so strmoglavili skoraj za tretjino, na nekaj manj kot 67 milijonov evrov.

