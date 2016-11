Zima je tu: prihajajo novi vdori polarnega zraka

LJUBLJANA – Po (pre)toplem in deževnem tednu se že marsikdo veseli napovedi, da bodo prihajajoči dnevi precej bolj jasni in tudi mrzli. Vremenoslovci so namreč napovedali vdor polarnega zraka, ki nad naše kraje prihaja s severa.

Prvi val polarnega zraka bo naše kraje dosegel danes in jutri, sledila pa mu bosta še dva, eden ta teden, med 1. in 3. decembrom, drugi pa naslednjega, med 6. in 7. decembrom.

Kako je pri vas? Ste že dočakali snežinke?