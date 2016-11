Nov vremenski preobrat. Preverite, kaj nas čaka

LJUBLJANA – Nov teden prinaša nov vremenski preobrat. Padavine bodo povsod po državi ponehale, zjasnilo se bo. Z jasnim vremenom pa se k nam vračajo tudi hladno vreme in jutranje temperature krepko pod lediščem.

Danes bo jasno, predvsem ponekod v osrednjem delu Slovenije bo dopoldne še oblačno. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutranje temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija, piše Arso.

Še hladnejše vreme se nam obeta v jutri. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –2, na Primorskem do 2, najvišje dnevne od 2 do 4, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija. Zeblo pa nas bo tudi v sredo in četrtek ...