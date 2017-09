Vrnitev prevzemnika Mercatorja: Hrvaško bo tožil, na Slovenijo pozabil

ZAGREB, LJUBLJANA – Po dolgem medijskem molku se je minuli konec tedna oglasil Ivica Todorić , lastnik hrvaškega koncerna Agrokor, ki ima v lasti tudi Mercator.

»Prisila, grožnje, izsiljevanje, manipulacije«

Na svoji spletni strani je napovedal tožbo (oziroma izkoriščanje vseh pravnih možnosti proti Hrvaški), saj trdi, da zakon o postopkih izredne uprave v podjetjih, ki so sistemskega pomena za državo, ni v skladu z ustavo in celo, da je bil njegov podpis za uveljavitev zakona izsiljen – v svojem zapisu omenja prisilo, grožnje, manipulacije in medijski linč. »Kjer so drugi rušili, smo mi gradili mostove,« pravi Todorić, ki da je vlagal milijarde, da bi Hrvaško in njene sosede opremil z najmodernejšimi znanji in tehnologijo. Zakon, ki je sicer znan kot lex Agrokor, je označil za največji škandal v novejši hrvaški zgodovini, vlado in sabor pa obtožil načrtovanega prevzema nadzora nad koncernom oziroma, da je nacionalizacijo Agrokorja, ki jo je načrtovala vlada, »politični projekt, ki je v popolnem nasprotju z interesi« Hrvaške kot države.

Za vse laži je obtožil izrednega pooblaščenca v Agrokorju Anteja Ramljaka ter podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić.

Kaj pa Mercator?

Pri Slobodni Dalmaciji so se lotili tudi analize njegovih nedavnih zapisov. Menijo, da je Todorić »zavzel lažen položaj poslovneža, ki so ga politiki izigrali«. Zanimivo pa se jim zdi, da se je v njegovem zapisu znašla le hrvaška, ne pa tudi slovenska vlada, ki je naredila enako – »začela izvajati lex Agrokor in v Mercatorju postavila posebnega komisarja Gregorja Planteua «. Ne le to, vlada v Ljubljani zahteva, da Mercator izvzamejo iz Agrokorja, česar pa Todorić ni niti omenil. Je pa obljubil, da se bo javnosti še posvetil, tako da lahko pričakujemo še kakšno besedo o položaju v Mercatorju in Konzumu v BiH.

Na Todorićev zapis se je že odzvala Martina Dalić in dejala, da Todorić izgublja stik z realnostjo. Pritiskov ni bilo, vsaj od vlade ne, je dejala, poleg tega je predlog podpisala vsa Agrokorjeva uprava, ne Todorić sam. Spomnila je še, da je Todorić še vedno lastnik družbe in da lahko v vsakem trenutku pride s sredstvi ter upnikom ponudi 40,2 milijarde kun, kolikor danes znaša dolg.