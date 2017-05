Razprodaja premoženja: od Todorićevega helikopterja do jahte

ZAGREB – Izredna uprava hrvaškega koncerna Agrokor je danes vse zainteresirane pozvala, naj izrazijo interes za nakup motorne jahte riva 85 opera in helikopterja bell 427 VFR, ki sta v lasti družbe. Plovilo in helikopter je uporabljala družina lastnika največjega hrvaškega podjetja Ivice Todorića.

Nekaj manj kot 24 metrov dolga jahta je bila izdelana leta 2006. Istega leta je bil izdelan tudi helikopter, ki je doslej nabral skoraj 3000 letalskih ur, so med drugim zapisali na spletni strani Agrokorja.

V koncernu so prejšnji teden napovedali, da pripravljajo prodajo premoženja, ki ne predstavlja osnovne dejavnosti družbe. Med drugim nameravajo prodati tudi vrsto luksuznih avtomobilov audi, mercedes in range rover, ki niso nujno potrebni za poslovanje koncerna, so konec prejšnjega tedna poročali hrvaški mediji.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da gre za simbolično sporočilo javnosti, da bodo v Agrokorju uvedli racionalnejše in odgovornejše poslovanje sistemsko pomembnega hrvaškega podjetja, ki potrebuje stotine milijonov evrov novih posojil za načrtovano premostitev finančnih težav in prestrukturiranje.

Po prodaji voznega parka bodo začeli prodajati tudi nepremičnine, za katere bodo ocenili, da niso pomembne za osnovno dejavnost koncerna, ki se bo v skladu z odločitvijo izredne uprave osredotočil na trgovino na drobno in kmetijsko proizvodnjo.